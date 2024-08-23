"مطبخ بيت أمي" يتسبب بإنهاء خدمات تدريسية في كلية عراقية (فيديو + وثيقة)

شفق نيوز/ أنهت جامعة أهلية في مدينة الموصل، يوم الجمعة، تكليف تدريسية في كلية الصيدلة وعميدة سابقة للكلية، بسبب دعمها لمشروع مطعم خيري افتتح مؤخرا في المدينة القديمة بالموصل، تخصص وارداته للنساء الأرامل والمتعففات.

وظهرت التدريسية في كلية الصيدلة وعميدة الكلية السابقة بجامعة الموصل نهاد عبد الوهاب بفيديو نشرته على مواقعها، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، قائلة إن "الجامعة التي تعمل فيها قررت إنهاء عقدها".

وأضافت أن "قرار إنهاء عملها جاء على خلفية دعمها لمشروع خيري في الموصل القديمة، حيث أنها دعمت مشروع مطعم باسم (مطبخ بيت أمي) يكون ريعه للنساء المتعففات والأرامل".

وأعربت التدريسية، عن استغرابها من القرار، ودعت إدارة الجامعة إلى "تفسير قرار الإعفاء من مهامها في كلية الصيدلة".