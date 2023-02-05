مطالبين بالتعيين وتخفيض الدولار .. محتجون يغلقون دوائر حكومية بذي قار

شفق نيوز/ اقدم محتجون غاضبون في محافظة ذي قار، صباح اليوم الأحد، على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة للمطالبة بالتعيين وخفض سعر الدولار أمام الدينار العراقي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "متظاهرين اغلقوا مبنى فرع توزيع كهرباء ذي قار، وقاموا بارجاع الموظفين لمنازلهم، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبين بخفضه".

كما قام محتجون آخرون بمواصلة اغلاق مبنى المنتجات النفطية في المحافظة للمطالبة بالتعيين على ملاك وزارة النفط.