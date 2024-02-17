مطالبين بالتجديد.. انصار التميمي يغلقون مبنى مجلس محافظة ديالى

شفق نيوز/ أغلق متظاهرون في مدينة بعقوبة،يوم السبت، مبنى مجلس محافظة ديالى احتجاجاً على عدم التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز: إن "المتظاهرين الذين يطالبون بالتجديد لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي امام مبنى مجلس محافظة ديالى وسط بعقوبة اغلقوا الاخير بوضع لافتة عليه في خطوة تصعيدية ضد ترشيح شخصيات بديلة عنه"

واضاف أن "المتظاهرين يؤكدون استمرار اعتصامهم وسط اجراءات أمنية مشددة في بعقوبة وبلدروز والمقدادية للمطالبة بتحقيق مطالبهم".

وانطلقت تظاهرة صباح اليوم امام مبنى مجلس محافظة ديالى وقطعت الطريق بين تقاطعي الفلاحة والبلدة في مركز مدينة بعقوبة للمطالبة بالتجديد للتميمي.

وقرر الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، اليوم السبت، سحب مرشحه محمد جاسم العميري لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة ديالى، عازياً السبب الى العمر القانوني الذي لا يتيح للمرشح ذلك حيث لم يبلغ 30 عاماً.

ولغاية الآن لم يتمكن مجلس محافظة ديالى من عقد جلسته الأولى من أجل حسم منصبي رئيس المجلس والمحافظ بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام 2023 في العراق.