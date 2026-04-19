مطالبة نيابية للحكومة بإطلاق مخصصات المشمولين الجدد بالرعاية الاجتماعية

شفق نيوز- بغداد

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني سعد نعيم العوادي، يوم الأحد، الحكومة إلى إطلاق التخصيصات المالية للوجبة السابعة من المتقدمين للرعاية الاجتماعية، بعد إكمالهم لكافة الإجراءات.

وقال العوادي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقاً من دورنا الرقابي وحرصنا على متابعة قضايا المواطنين، نتابع باهتمام ملف المتقدمين للوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية الذين استكملوا كافة الإجراءات القانونية والبحث الميداني، والذين ينتظرون منذ مدة طويلة إطلاق تخصيصاتهم المالية لضمان حياة كريمة لعوائلهم".

وأضاف أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أتمت الجوانب الفنية واللوجستية لهذه الشريحة، وظهرت نتائج بحثهم تحت خط الفقر، مما يجعل الملف متوقفاً الآن على التمويل المالي فقط، وهذا يتطلب التفاتة حكومية جادة لإنهاء حالة الانتظار الطويلة لهذه الشريحة الواسعة من الشعب".

وتابع "لذا، ندعو مجلس الوزراء إلى تخصيص جلسة لمناقشة تأمين الغطاء المالي اللازم لإطلاق هذه الوجبة، خلال المناقلات المالية المتاحة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المتعففة في المحافظات".

وأشار إلى أنه "سنواصل متابعتنا لهذا الملف مع الجهات المعنية بكل حرص ومهنية، آملين من الحكومة الاستجابة السريعة لهذا المطلب الإنساني والملح".