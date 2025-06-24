مطالبة بـ"دعم اتحادي واسع" لإنجاح زيارة محرم في كربلاء

شفق نيوز/ أكد النائب عن محافظة كربلاء، ضياء الهندي، يوم الثلاثاء، أن الحكومة المحلية أنهت جميع استعداداتها الأمنية والخدمية لاستقبال ملايين الزائرين والمعزين خلال شهر محرم الحرام، مشيداً بما تحقق من تطورات على صعيد الخدمات، في حين طالب بدعم اتحادي واسع لتأمين نجاح زيارة عاشوراء.

وقال الهندي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "كربلاء تبذل جهوداً كبيرة استعداداً لهذا الموسم الحسيني، وقد أعلنت الجهات المعنية عن اكتمال الاستعدادات اللازمة لاستقبال الزائرين من داخل العراق وخارجه".

وثمّن الهندي "التحسّن الملموس في تجهيز الطاقة الكهربائية داخل مركز المدينة وأطرافها، نتيجة تنفيذ مشاريع فك الاختناقات في الشبكة، وهو ما انعكس إيجاباً على تقليل الأحمال وتحسين استقرار التيار الكهربائي في هذه الفترة الحساسة".

وشدد على أن "مسؤولية نجاح زيارة عاشوراء لا تقع على عاتق كربلاء وحدها، بل تتطلب دعماً مباشراً من الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال توفير التخصيصات المالية، والكوادر البشرية، والمعدات، ولا سيما في قطاعات النظافة، الطوارئ، الماء، الكهرباء، والنقل".

وختم النائب حديثه قائلاً: "كربلاء جاهزة، لكنها بحاجة إلى إسناد وطني حقيقي يليق بالمرقدين الشريفين وزوارهما، وسنتابع ميدانياً تنفيذ الخطط واحتياجات الدوائر، لضمان موسم أكثر تنظيماً وخدمة من الأعوام السابقة".

يشار إلى أن مجلس محافظة كربلاء، أعلن يوم أمس الاثنين، تحديث الخطة الخاصة بزيارة شهري محرم وصفر لمعالجة التحديات السابقة، وخاصة التي رافقت زيارة الأربعينية للعام الماضي، من خلال إحالة أكثر من 23 مشروعاً كبيراً شملت قطاعي الكهرباء والنقل.

وقال نائب رئيس المجلس، محفوظ التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم أُنجزت وتمت مناقشتها من قبل اللجنة الأمنية العليا برئاسة المحافظ، ومن المقرر مصادقة مجلس المحافظة عليها خلال الأيام المقبلة".

وأشار التميمي، إلى أن "خطة الزيارة يتم تحديثها في كل سنة، وبما أن زيارة الأربعينية السابقة حصل فيها إخفاق في الكهرباء وفي بعض مواقع النقل، تم العمل على معالجة الكثير من الأمور، لذلك من المتوقع انخفاض المشكلة السابقة".

ومن هذه المعالجات، أوضح التميمي، أنه "تمت إحالة مشاريع استراتيجية تحت عنوان مشاريع الزيارات المليونية الخاصة بشهري محرم وصفر، وتحديداً الأربعينية، وهذه تضم أكثر من 23 مشروعاً كبيراً توزعت على مستوى ساحات ركوب الزائرين وتوسعة الطرق والمجسرات ومشاريع كهرباء بالنقل والتوزيع".

وأضاف، أن "هذه المشاريع تمت المباشرة بها ومعظمها وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة تجاوزت الـ50 بالمئة ومن المفترض تسلمها في 15 تموز/يوليو المقبل، لكن المشكلة التي تواجه إكمالها هي الأزمة المالية والنقص في السيولة".

ومن الجدير بالذكر أن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أعلن يوم السبت الماضي، من محافظة كربلاء، عن تشكيل غرفة عمليات دائمة في المحافظة، استعداداً لموسم محرم وصفر.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أعلن خلال زيارته الى كربلاء اليوم، عن ‏تشكيل غرفة عمليات دائمة الانعقاد في المحافظة، لمتابعة استعدادات الوزارة لموسم زيارة محرم الحرام". ‏