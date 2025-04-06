مطالبة بعقد جلسة نيابية طارئة بشأن إضراب المدرسين وإطلاق سراح المعتقلين منهم

شفق نيوز/ طالبت النائبة عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، يوم الأحد، بعقد جلسة طارئة للنظر بمطالب المدرسين الذين بدأوا اليوم بإضراب عن الدوام، مشددة على إطلاق سراح من تم اعتقالهم منهم، فيما أكد النائب المستقل أمير المعموري أن مجلس الوزراء سيستضيف خلال جلسته الأسبوعية المقبلة نقيب المعلمين للتباحث بهذا الخصوص.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز "نحن نقف مع الكوادر التربوية وحقوقهم المشروعة، وكان يفترض بالحكومة الاستجابة لمطالبهم قبل العصيان التربوي وإغلاق المدارس والنزول إلى الشارع".

وأضافت "مجلس النواب مطالب بعقد جلسة طارئة النظر بمطالب الكوادر التربوية وحقوقهم المشروعة قبل فوات الأوان، وهناك حراك داخل المجلس لجمع تواقيع لعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء".

وشددت الهلالي على أن "يتدخل رئيس مجلس الوزراء بشكل عاجل لإطلاق سراح ممثلين الكوادر التربوية في بغداد والمحافظات الأخرى والاستجابة لمطالبهم في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل".

بدوره، أشار المعموري لوكالة شفق نيوز، إلى أن "حقوق الكوادر التربوية لا يختلف عليها اثنان، سواء كانت من المخصصات المهنية أو أجور النقل من المركز إلى القرى والأرياف، بالإضافة إلى المستحقات الأخرى من سلم الرواتب وتوزيع قطع الأراضي".

وتابع "هناك دعم كامل من مجلس النواب لحقوق الكوادر التدريسية ومستحقاتهم المالية، إضافة إلى أن هناك عمل على تشريع القوانين التي تخدم وتحمي المدرس وتعطيه حقوقه".

ولفت المعموري إلى أنه "سيكون هناك موقف لمجلس النواب، كما أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته يوم الثلاثاء ويستضيف فيها نقيب المعلمين وسيتم اتخاذ قرارات مهمة تخص الكوادرالتدريسية".

وشهدت بغداد ومحافظات بابل والبصرة وكربلاء وذي قار، يوم الأحد، تظاهرات كبيرة من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبة بإقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلاً عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين الدوائر.

ولاحقاً أعلن عضو اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين محمد جادر، عن اعتقال رئيس اللجنة مالك هادي في بغداد وأربعة من أعضاء اللجنة في المحافظات.

ولف جادر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى دعم العديد من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمطالب المعلمين المشروعة.

وأكد، صدور مذكرات اعتقال بحق جميع أعضاء ممثلية اللجنة التنسيقية في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى إطلاق سراح أربعة من المعتقلين في محافظات النجف والديوانية وميسان.