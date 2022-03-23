سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى.. مطالبة برلمانية بالتحقيق في هدر أكبر خزين استراتيجي مائي

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-23T17:22:49+0000
ديالى.. مطالبة برلمانية بالتحقيق في هدر أكبر خزين استراتيجي مائي

شفق نيوز/ طالب نائب عن محافظة ديالى صلاح زيني التميمي، اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بعد إفراغ وهدر بحيرة حمرين قبل عامين والتي تعد اكبر خزين استراتيجي للمياه بالمحافظة.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "هدر خزين بحيرة حمرين دون تخطيط مسبق او بشكل مفتعل ومتعمد تسبب بشل وموت القطاع الزراعي والحاق خسائر جسيمة بالمزارعين وفقدان مئات الآلاف من المزارعين لمهنهم ومصادرهم المعيشية".

واعتبر التميمي، "افراغ بحيرة حمرين وسوء ادارة الملف المائي في المحافظة اعداماً جماعياً للثروة الحيوانية بجميع اصنافها في المحافظة"، مستغربا من "اغراق البساتين والأراضي الزراعية عام 2019 بعد الفيضانات والايرادات المائية الكبيرة التي ملأت نهر ديالى وبحيرة حمرين والمصادر التخزينية الاخرى".

وتعد بحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة وتتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى الذي افتتح في حزيران عام 1981 م بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.

وتقع بحيرة حمرين شرقي السعدية وتشكل الخزان الاستراتيجي للمياه في ديالى.

وتزود البحيرة حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب ومياه الري وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب.

related

مزارعون يقاضون وزيراً بحكومة الكاظمي "تسبب بتجويع ثلث سكان" ديالى

Date: 2022-02-05 15:10:26
مزارعون يقاضون وزيراً بحكومة الكاظمي "تسبب بتجويع ثلث سكان" ديالى

ديالى تعانق أزمة لم تشهدها منذ عقدين بسبب شريان الحياة

Date: 2021-05-27 09:31:06
ديالى تعانق أزمة لم تشهدها منذ عقدين بسبب شريان الحياة

بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية

Date: 2021-06-24 11:14:00
بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية

صور.. محتجون غاضبون يغلقون مبنى محافظة ديالى وتظاهرات في الديوانية

Date: 2021-12-15 08:47:09
صور.. محتجون غاضبون يغلقون مبنى محافظة ديالى وتظاهرات في الديوانية

عودة 451 أسرة نازحة الى شمال شرقي ديالى

Date: 2020-08-11 14:23:50
عودة 451 أسرة نازحة الى شمال شرقي ديالى

حريق يتسبب بانقطاع تام للكهرباء عن ناحية في ديالى

Date: 2021-07-22 19:37:53
حريق يتسبب بانقطاع تام للكهرباء عن ناحية في ديالى

في ديالى.. توقف 68 معملا لانتاج الطابوق بسبب الازمة المادية ونقص الوقود

Date: 2021-04-22 14:52:02
في ديالى.. توقف 68 معملا لانتاج الطابوق بسبب الازمة المادية ونقص الوقود

هزة ارضية تضرب منطقة عراقية

Date: 2019-07-01 13:01:11
هزة ارضية تضرب منطقة عراقية