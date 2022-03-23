ديالى.. مطالبة برلمانية بالتحقيق في هدر أكبر خزين استراتيجي مائي

شفق نيوز/ طالب نائب عن محافظة ديالى صلاح زيني التميمي، اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بعد إفراغ وهدر بحيرة حمرين قبل عامين والتي تعد اكبر خزين استراتيجي للمياه بالمحافظة.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "هدر خزين بحيرة حمرين دون تخطيط مسبق او بشكل مفتعل ومتعمد تسبب بشل وموت القطاع الزراعي والحاق خسائر جسيمة بالمزارعين وفقدان مئات الآلاف من المزارعين لمهنهم ومصادرهم المعيشية".

واعتبر التميمي، "افراغ بحيرة حمرين وسوء ادارة الملف المائي في المحافظة اعداماً جماعياً للثروة الحيوانية بجميع اصنافها في المحافظة"، مستغربا من "اغراق البساتين والأراضي الزراعية عام 2019 بعد الفيضانات والايرادات المائية الكبيرة التي ملأت نهر ديالى وبحيرة حمرين والمصادر التخزينية الاخرى".

وتعد بحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة وتتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى الذي افتتح في حزيران عام 1981 م بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.

وتقع بحيرة حمرين شرقي السعدية وتشكل الخزان الاستراتيجي للمياه في ديالى.

وتزود البحيرة حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب ومياه الري وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب.