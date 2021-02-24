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مطالبة بالتعويض.. قيود كورونا تضرب السياحة الدينية في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-24T08:28:11+0000
مطالبة بالتعويض.. قيود كورونا تضرب السياحة الدينية في كربلاء

شفق نيوز/ اكد نائب عن كربلاء، يوم الأربعاء، ان القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا أضرت بأكثر من 97 في المئة من مفاصل الاقتصاد والسياحة الدينية في المحافظة، داعيا الى تعويض اصحاب الفنادق والمجموعات السياحية المتضررين.

وقال رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز ان "كربلاء تضم اكثر من 500 فندق ومئات المجموعات الخاصة بالسياحة الدينية"، مبينا أن "عودة قيود كورونا تسببت باضرار مادية جسيمة لاصحاب الفنادق والمجموعات السياحية، وتسببت بفقدان أكثر من 10 الاف عامل وظائفهم".

وأشار إلى أن كربلاء تستقبل في كل مناسبة مهمة مالا يقل عن 50 مليون زائر، ما جعلها المتضرر الاكبر من قيود كورونا مقارنة بالمحافظات الاخرى بسبب اعتماد غالبية السكان على القطاع الخاص والتجاري الذي ينشط بشكل قياسي.

وبين المسعودي أن أصحاب الفنادق ملزمون بدفع فواتير الماء والكهرباء والخدمات البلدية والضرائب بشكل مستمر، وعلى الحكومة الحالية تعويضهم عن الاضرار والخسائر كما حدث في عهد حكومة عادل عبد المهدي السابقة قبيل استقالتها.

وأضاف أن "مكانة كربلاء الدينية والحضارية والتاريخية تتطلب اعادة  نظر وتنظيم للاجراءات المفروضة فيما يخص المجموعات السياحية وقيود السياحة الدينية لتفادي خسائر معيشية جسيمة تطال سكان المحافظة".

وكانت السلطات العراقية قد فرضت الأسبوع الماضي قيودا جديدة للحد من تصاعد إصابات فيروس كورونا وخاصة السلالة الجديدة.

وشملت القيود فرض حظر تجوال شامل في أيام الجمعة والسبت والأحد وجزئي لبقية أيام الأسبوع، إضافة إلى تعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية وغلق المساجد والحسينيات والمراقد المقدسة وغيرها.

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