مطالباً بقانون لفرض الحجاب.. خطيب كربلاء: صوت الموسيقى بات مسموعاً

شفق نيوز/ طالب خطيب في مرقد الامام الحسين في مدينة كربلاء، يوم الثلاثاء، إلى تطبيق قانون لقدسية المدينة، منتقداً عدم تطبيق ضوابط لفرض الحجاب، وحظر الموسيقى.

وقال الشيخ احمد الصافي في كلمة له خلال مراسم دينية في كربلاء: "يجب تطبيق قانون لقدسية كربلاء، فصوت الموسيقى ارتفع جدا وبات يسمع على مسافة 200م من مرقد الإمام".

وأضاف الصافي، أن "الحجاب لا يجب ان يقتصر على ما بين الحضرتين، اعتمادا على قانون قدسية المدينة، بل يجب ان يطبق القانون في الجامعات والمدارس والمؤسسات وكافة مناطق كربلاء، هناك سفور للنساء بات واضحا في بعض المناطق الكربلائية".