مطالبات بالتحقيق في وفاة سجين "شبكي" داخل موقف بالموصل.. ومصادر تتحدث عن نزف دماغي

شفق نيوز- نينوى

طالبت عائلة سجين من المكون الشبكي توفي داخل موقف التسفيرات في الموصل، يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات وفاته، فيما أفادت مصادر طبية بأن الفحوصات أظهرت تعرضه لنزف في الدماغ بعد نقله إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن السجين، وهو من أهالي قرية خراب سلطان التابعة لناحية النمرود جنوب شرقي الموصل، كان يقضي عقوبة حبس لمدة أربعة أشهر بقرار صادر عن محكمة البداءة على خلفية ديون مالية.

وأضافت المصادر أن عائلة المتوفى تطالب الجهات الحكومية والقضائية بفتح تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على ملابسات الوفاة داخل قاعة السجن في موقف التسفيرات، والكشف عن أسبابها.

وفيما أفادت مصادر في الشرطة، بأن النزيل تعرض لوعكة صحية مفاجئة داخل الموقف، نُقل على إثرها إلى المستشفى، ذكرت مصادر طبية في دائرة صحة نينوى أن السجين وصل إلى مستشفى الموصل العام وهو في حالة غيبوبة تامة وفقدان للوعي.

وبحسب المصادر الطبية، فقد أظهرت الفحوصات تعرضه لنزف في الدماغ، قبل أن يفارق الحياة بعد خمسة أيام في العناية المركزة.

وطالبت عائلة المتوفى بإعلان نتائج التحقيق بشفافية، وبيان كيفية تعرضه للإصابة داخل الموقف، ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت وجود تقصير.