مطاعم "العطشان" تنأى بنفسها عن "واقعة التسمم": ليس لدينا فرع في ميسان

شفق نيوز/ نفت سلسلة مطاعم "العطشان" للأكلات الشعبية العراقية، يوم الاثنين، افتتاح أي فرع لها خارج العاصمة بغداد، متوعدة بمقاضاة صاحب المطعم الذي شهد حالات تسمم جماعي في محافظة ميسان.

وقالت إدارة السلسلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن تحطيم مطعم فلافل العطشان في ميسان نتيجة تسجل اكثر من 125 حالة تسمم و وفاة شاب ليلة امس، ونؤكد أن هذا الفرع غير قانوني والاسم مسروق".

وأكدت الإدارة أن هذا المطعم في ميسان "ولا يمت لسلسلة مطاعم فلافل العطشان، وسيتم محاسبته قانونياً".

وبينت أن "الافرع الوحيدة لمطاعم العطشان، هي: الفرع الأول في ساحة عقبة بن نافع، وشارع 62 في منطقة الكرادة، والفرع الثالث في شارع 14 رمضان بمنطقة المنصور".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن مطعماً شعبياً مختصاً بأكلة (الفلافل) الشعبية الشهيرة، وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، تسبب بعشرات حالات التسمم يوم أمس السبت.

وبين المصدر، أن هذا المطعم غير مجاز صحيا، حيث اقدمت السلطات الأمنية والصحية على إغلاقه وفتح تحقيق بحق صاحبه.

ولاحقاً أفاد مصدر أمني بوفاة شاب بحادثة التسمم بمطعم "الفلافل" في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً فارق الحياة، اليوم، نتيجة مضاعفات اصابته بحالة التسمم جراء تناول اكلة الفلافل الشعبية من مطعم في ميسان.

وفي السياق، أظهر مقطع فيديو ذوو الشاب المتوفى وهم يهاجمون المطعم ويقومون بتكسير الزجاج ، فيما تتدخل قوة امنية لابعاد المهاجمين.

وعلى إثر ذلك، ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و6 متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة احدهم".

واعلنت دائرة صحة ميسان، في وقت سابق اليوم، ارتفاع اعداد حالات التسمم بحادثة مطعم الفلافل بالمحافظة لأكثر من 240 حالة، فيما رجحت وجود "فيروس مائي" وراء الحادثة.

وقال مسؤول اعلام دائرة صحة ميسان محمد الكناني لوكالة شفق نيوز، إن حالات التسمم نتيجة واقعة (الفلافل) ارتفعت الى 242 حالة، موضحاً أن جميعهم يخضعون للرعاية الصحية في هذا الوقت ويتم مراقبة وضعهم على مدار الساعة تحسبا لأي تطور.