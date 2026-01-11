أمطار وغبار.. حالة جوية جديدة تؤثر على العراق بدءاً من الغد

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق مساء اليوم الأحد، إلى تأثر البلاد بحالة جوية ناتجة عن منخفض جوي جبهوي، يبدأ تأثيره اعتباراً من غد الاثنين ويستمر لغاية صباح يوم الخميس المقبل.

وبحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية فإن هذه الحالة تتسم بهطول أمطار متفرقة تكون مصحوبة بالبرق والرعد، تتفاوت بشدتها وربما لا تشمل جميع المدن، وتتركز فرص الغزارة في مناطق شمال وشرق البلاد.

كما توقعت الهيئة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، نشاط ملحوظ في الرياح السطحية، تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة في مناطق شرق وغرب البلاد، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

ورجحت أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تعاود الانخفاض اعتباراً من يوم الخميس مع تراجع تأثير الحالة الجوية.