أمطار وسيول وثلوج.. العراق تحت تأثير حالتين جويتين

شفق نيوز- بغداد

تشير نماذج الطقس وصور الأقمار الاصطناعية التي رصدتها الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء الجمعة، إلى توفر فرص هطول الأمطار في أغلب مدن البلاد خلال ما تبقى من ساعات هذه الليلة ونهار ومساء غد السبت، باستثناء جنوب غرب البلاد وبعض مناطق الوسط والجنوب حيث تكون الفرص فيها ضعيفة.

وبحسب بيان للهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن ذروة تأثير الحالة الجوية الأولى تكون ليل السبت/ الأحد وتستمر تأثيراتها لغاية الأحد ليلاً.

إقليم كوردستان

وتوقعت أن الحصة الأعلى من كميات الأمطار ستكون من نصيب إقليم كوردستان من هطولات مطرية تمتاز بالغزارة أحياناً، مع اشتداد متوقع للأمطار ليلة السبت/ الأحد خصوصاً في مناطق الشمال الشرقي.

كما لا يُستبعد تشكل سيول محلية في بعض المناطق، لا سيما مجاري الأودية التي تستوجب الحذر️، مع فرص واردة لهطول حبات البرد مصحوبة برياح هابطة.

وكذلك، من المتوقع هطول ثلجي يشمل المرتفعات الجبلية في أربيل والسليمانية ودهوك وأجواء شديدة البرودة على المرتفعات.

المنطقة الوسطى والجنوبية

أما في المنطقة الوسطى والجنوبية، فإن الأمطار لن تشمل بعض المناطق، ورغم ذلك لا يستبعد تشكل بؤر غزارة فجر يوم الأحد على المناطق الحدودية مع إيران، مع بؤر غزارة في المنطقة الوسطى على فترات، بحسب الهيئة.

الرياح

ورجحت الهيئة، نشاط عالي للرياح ليل السبت ونهار الأحد في شمال غرب البلاد ومدن الوسط بهبات نشطة تصل إلى 50 كم/ بالساعة أحياناً، ولا يستبعد تشكل موجات غبار تزداد كثافتها في المناطق الصحراوية.

وتنتهي فرص الأمطار فجر يوم الاثنين، مُعلنة عن نهاية الحالة الجوية الأولى وانخفاض واضح بدرجات الحرارة متوقع يوم الاثنين، يزداد إحساساً خلال الليل والصباح.

الحالة الجوية الثانية

وخلصت الهيئة إلى أن الحالة الجوية الثانية سيبدأ تأثيرها خلال نهار الاثنين بعد انتهاء الحالة الأولى، وتكون ذات الطابع القطبي، ويغلب عليها الانخفاض الحاد في درجات الحرارة مع هطولات متفرقة، ربما لا تشمل المدن كافة، و️تكون الكميات الأعلى من حصة مدن شمال البلاد كذلك.