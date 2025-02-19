أمطار وثلوج وبرد قارس.. طقس شتوي بامتياز يبدأ من هذه الليلة في العراق

شفق نيوز/ لخص الراصد الجوي، صادق عطية، مساء اليوم الأربعاء، الحالة الجوية المتوقعة الليلة والأيام المقبلة في العراق.

وقال عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "صورة القمر الاصطناعي الملتقطة تُظهر تواجد الغيوم في سماء أغلب مدن البلاد على ارتفاعات مختلفة، مع أجواء صافية في بعض مدن الجنوب التي من المتوقع أن تشملها تواجد الغيوم خلال ساعات الليلة وفجر الخميس".

وتوقع عطية، أن "ستشهد أغلب المناطق هذهِ الليلة ونهار الخميس هطول زخات من الأمطار المتفرقة شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بفترات من الغزارة في أماكن محدودة مصحوبة بالبرق والرعد".

وتابع، "تتراجع فعالية المنخفض، وتنتهي فرص الأمطار في الأنبار مساء الخميس تتبعها مدن وسط وجنوب البلاد ليل الخميس مؤقتاً، لكنها تستمر في مدن شمال البلاد وديالى وصلاح الدين وواسط وشمال الأنبار، ويوم الجمعة، تستمر الفعاليات الممطرة في مدن شمال وشرق البلاد".

وأوضح، أن "في يومي السبت والأحد المقبلين، يبدأ اندفاع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة خلف المنخفض تؤدي لانخفاض واضح بدرجات الحرارة وهطولات مطرية في أماكن متفرقة، وأيضاً هطولات ثلجية متفرقة ربما تشمل ارتفاعات واطئة".