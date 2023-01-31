أمطار وثلوج حتى نهاية الأسبوع في العراق

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، طقساً صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم مع هطول أمطار متوسطة الشدة في المناطق الشمالية من البلاد يوم غد الأربعاء، فيما رجحت سقوط أمطار في المنطقتين الوسطى والشمالية بعد غد الخميس، مع استمرار نزول الثلوج حتى يوم الجمعة في اقليم كوردستان.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "توقعات اليومين المقبلين للمنطقتين الوسطى والجنوبية، تشير إلى طقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات حرارة مقاربة لما سُجّل لهذا اليوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وأضاف الجابري، "أما طقس المنطقة الشمالية ليوم غد، فيبقى غائما مع تساقط أمطار متوسطة الشدة، إضافة إلى حدوث عواصف رعدية أحيانا، ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، من 20 إلى 30 كيلومترا في الساعة، ومد الرؤية في المطر سيكون من 6 إلى 8 كيلومترات، ومد الرؤية في المطر والثلوج سيكون من 4 إلى 6 كيلومترات".

وعن توقعات طقس المنطقة الوسطى ليوم الخميس المقبل، أوضح أنه يتوقع أن يكون "غائماً جزئياً إلى غائم، مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق، أما طقس المنطقة الجنوبية فهو غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابع مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية، "وسيبقى الطقس غائما في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية، كما تتساقط الثلوج في أماكن متفرقة منها، ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق، ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويبقى تساقط الثلوج مستمرا إلى يوم الجمعة مع انخفاض في درجات الحرارة".

وبيّن الجابري، أن "الهيئة أشارت في تقرير سابق (الأحد الماضي) إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي ناتج عن اندماج المنخفضين الجويين من البحر الأحمر والبحر المتوسط والذي أدى إلى هذه الحالة، كما أشار التقرير ذاته إلى انه خلال يومي الاثنين والثلاثاء ستكون الأمطار في المنطقتين الوسطى والجنوبية خفيفة إلى متوسطة الشدة، وفي المنطقة الشمالية من متوسطة إلى شديدة وهذا ما حدث".

ولفت إلى أن "نشرة اليوم بينت أن كمية الأمطار في الموصل وتحديدا في ربيعة كانت 18.4 ملم، ووفق القياسات المتبعة تُعد هذه الكمية غزيرة إذ تجاوزت حاجز الـ 10 ملم، وكذلك أربيل 19.8 ملم، ومصيف صلاح الدين 20.2 ملم، وجمجمال 17.2 ملم، والطوز 10.5 ملم، والعمارة 10.6 ملم".

وتوقع الجابري، "طقسا صحوا مع بعض الغيوم خلال الأيام المقبلة، في ما لا يُستبعد أن تحدث تغيرات مناخية وعدم استقرار جوي في الأسبوع المقبل، ويبقى قسم التنبؤ الجوي مراقبا لحالة الطقس خلال هذا الشهر وبداية الشهر الذي يليه".