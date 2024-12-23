أمطار وتحذيرات من ضباب كثيف.. العراق على موعد مع كتلة باردة

شفق نيوز/ رصدت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الاثنين، قدوم منخفض جوي جبهوي مصحوب بكتلة باردة على البلاد نهاية الأسبوع الحالي، وبينما توقعت هطول زخات مطرية على ثمان مدن غداً الثلاثاء، حذرت من تشكل موجات من الضباب الكثيف ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تحديثات صور الأقمار الاصطناعية تظهر منخفضاً جوياً جبهوياً مصحوباً بكتلة باردة في الطبقات العليا، متواجد وسط البحر المتوسط، وسيندفع خلال الأيام المقبلة ليصل ويؤثر على العراق نهاية الأسبوع".

وأضافت، "كما تظهر صور الأقمار الأصطناعية تسرب تيارات غربية في الطبقات العليا (موجة قصيرة) تسبب حالة جوية ممطرة على سواحل بلاد الشام حالياً، لكنها ستتأثر باندفاع المنخفض الجبهوي اعتباراً من يوم غد الثلاثاء مسببة هطولات مطرية غزيرة هناك".

وتوقعت الهيئة "هطول زخات أمطار خفيفة الشدة نهار الثلاثاء في مناطق من مدن (دهوك/الموصل/ أربيل/كركوك/ميسان/ذي قار السماوة/البصرة) بسبب اندفاع موجة غربية قصيرة في الطبقات العليا".

وحذرت الهيئة من "تشكل موجات من الضباب الكثيف ليل الثلاثاء وفجر يوم الأربعاء تشمل مناطق متفرقة من مدن وسط وغرب البلاد تسبب تردياً واضحاً للرؤية الأفقية تستوجب الحذر لسالكي الطرق الخارجية".