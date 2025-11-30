أمطار متفرقة وغبار.. طقس العراق خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الأحد، إلى هطول أمطار متفرقة وموجات غبار متوسطة الشدة خلال اليومين المقبلين.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في منشور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "تحديثات نماذج الطقس المسائية تشير إلى استمرار الحالة الجوية الضعيفة التي تؤثر على البلاد".

ورجح عطية أن "تشهد مناطق محدودة من مدن البلاد هطول أمطار متفرقة يوم الاثنين"، مبيناً أن "فرص الهطول الأوفر تكون في مناطق شمال البلاد وشرقها وأجزاء من المنطقة الوسطى".

أما غرب البلاد، فتوقع أن "تسود فيه أجواء تميل إلى الصحو النسبي مع نشاط خفيف للرياح الشمالية الغربية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وموجات غبار متوسطة الشدة، على أن يمتد هذا الانخفاض تدريجياً ليشمل باقي المدن خلال ساعات المساء والليل".

وتابع: "كما تتهيأ فرص ضعيفة يوم الثلاثاء لهطول زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من مدن الجنوب".

وأرفق عطية في تدوينته على "فيسبوك" خريطة لمجموع كميات ومواقع الأمطار نهار ومساء الاثنين تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه.