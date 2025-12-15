مطار كركوك يلغي رحلة من تركيا بسبب سوء الطقس

شفق نيوز- كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، مساء اليوم الاثنين، إلغاء رحلة جوية قادمة من أحد مطارات تركيا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مسؤول إعلام المطار هردي الصالحي لوكالة شفق نيوز، إن قرار الإلغاء جاء حفاظاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية، مؤكداً أن الظروف الجوية غير المستقرة حالت دون إتمام الرحلة.

وأضاف الصالحي أن جدول الرحلات ليوم غدٍ لا يتضمن أي رحلة جوية قادمة من دول الجوار، مشيراً إلى أن إدارة المطار تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بحركة الطيران حال توفرها.

وقبل قليل أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، توقف الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، إن "تعليق الرحلات جاء بسبب تصاعد كثيف للضباب في المدينة".

وأضاف أن "توقيت استئناف الرحلات غير معروف حتى الآن".

وشهدت العديد من المدن العراقية ضباباً كثيفاً في الأيام الماضية تسبب في العديد من المناطق وخاصة الطرق الخارجية بانعدام الرؤية، وأدى كذلك إلى غلق المجال الجوي في مطار بغداد الدولي عدة مرات.