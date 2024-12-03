مطار كركوك يعيد مسافراً صينياً بسبب فيزا إسرائيلية في جوازه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بإعادة مسافر صيني، من قبل إدارة مطار كركوك، الى المطار الذي جاء منه، بعد اكتشاف أن جوازه يحمل تأشيرة سفر إسرائيلية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "إدارة مطار كركوك متمثلة بمدير قسم جوازات مطار كركوك العميد سعد شلال التميمي، وعند التدقيق في جوازات المسافرين القادمين إلى مطار كركوك الدولي، عبر رحلة قادمة من أحد المطارات الدولية تم الكشف عن مواطن صيني الجنسية يحمل فيزا اسرائيلية".

وأضاف أن "قسم الجوازات قرر عدم دخول المسافر الصيني وإعادته الى المطار الذي قدم منه كونه يحمل فيزا إسرائيلية ممنوع التعامل معها بأي شكل من الأشكال".