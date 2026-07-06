مطار كركوك يضيف أنطاليا إلى وجهاته برحلتين أسبوعياً

شفق نيوز- كركوك

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، افتتاح مسار جوي مباشر جديد يربط مطار كركوك الدولي بمدينة أنطاليا التركية، وذلك تلبية للطلب المتزايد على السفر خلال موسم العطلة الصيفية.

وقالت الوزارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الخطوط الجوية العراقية باشرت تشغيل رحلات مباشرة بين مطار كركوك وأنطاليا، تزامناً مع ارتفاع أعداد المسافرين الراغبين بزيارة الوجهات السياحية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، قوله إن تشغيل الخط الجديد سيكون بواقع رحلتين أسبوعياً، يومي الثلاثاء والجمعة، بما يتيح للمسافرين خيارات أوسع لحجز رحلاتهم إلى واحدة من أبرز المدن السياحية في تركيا.

وأضاف عبد المنعم أن افتتاح المسار يأتي انسجاماً مع توجهات توسيع شبكة وجهات الناقل الوطني، وتوفير خيارات سفر أكثر مرونة تلبي احتياجات المواطنين، لاسيما مع ازدياد حركة السفر خلال موسم الصيف.

وتظهر بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، ارتفاع عدد السياح العراقيين إلى تركيا في 2026، ليحتل العراقيون المراتب الاولى بين سياح الدول الاجنبية التي تقصد البلاد.