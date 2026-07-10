مطار كركوك يسيّر أول رحلة مباشرة إلى باكو

الرحلة المباشرة من مطار كركوك إلى باكو (صفحة المطار على فيسبوك)

شفق نيوز- كركوك

أعلن مطار كركوك الدولي، مساء الجمعة، تسيير أول رحلة جوية مباشرة إلى مدينة باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، في إطار خططه الرامية إلى توسيع شبكة رحلاته الدولية وتعزيز خيارات السفر أمام المواطنين.

وقالت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرحلة تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير الحركة الجوية من وإلى كركوك، وتأتي ضمن الجهود المستمرة لاستحداث وجهات إقليمية ودولية جديدة تلبي احتياجات المسافرين.

وأضافت أن افتتاح خط كركوك – باكو من شأنه أن يسهم في تعزيز قطاع النقل الجوي، وتوفير خيارات أوسع للمسافرين، فضلاً عن دعم حركة السياحة والتبادل التجاري بين العراق وأذربيجان.

وأكدت إدارة المطار استمرار العمل على توسيع شبكة الرحلات الجوية وافتتاح وجهات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مكانة مطار كركوك الدولي بوصفه أحد المطارات الحيوية في العراق.

وكانت إدارة مطار كركوك الدولي قد أعلنت في 27 حزيران/ يونيو 2026، انطلاق أول رحلة مباشرة من مطار كركوك الدولي إلى بيروت على متن الخطوط الجوية العراقية، في خطوة جديدة نحو توسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية للمطار.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، زيارة لجنة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) للمطار بهدف الكشف عليه وإدراجه ضمن قائمة المطارات الدولية خلال الشهرين المقبلين.

يذكر أن مطار كركوك الدولي قد افتتح في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بعد استكمال التحضيرات كافة للبدء بعملية تسيير الرحلات الجوية الداخلية بين المحافظات العراقية كخطوة أولى وبعدها ينطلق لآفاق العالم الخارجي.