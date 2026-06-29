مطار كركوك يتحدث عن انسيابية الملاحة: الرحلات مستمرة بواقع 10 يومياً

شفق نيوز- كركوك

أكدت إدارة مطار كركوك الدولي، يوم الاثنين، استمرار الرحلات الجوية وفق جداولها المقررة، نافيةً وجود أي تأثير على حركة الملاحة الجوية أو مواعيد الإقلاع والهبوط.

وقال مسؤول إعلام مطار كركوك الدولي، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن المطار يواصل تسيير رحلاته بشكل طبيعي، بواقع عشر رحلات ذهاباً وإياباً إلى كل من تركيا والمملكة العربية السعودية، دون تسجيل أي تأخير أو إلغاء.

وأضاف الصالحي، أن الملاكات الفنية والإدارية تواصل أعمالها بصورة اعتيادية، مؤكداً أن جميع الخدمات التشغيلية تسير وفق الخطط المعتمدة، وأن حركة الطيران تشهد انسيابية كاملة.

وفيما يتعلق بما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الصالحي، أن الأنباء عن اندلاع حريق داخل المطار غير صحيحة، مؤكداً أن الحادث اقتصر على احتراق مساحات من الحشائش اليابسة في محيط المطار، بعيداً عن المنشآت الحيوية والمرافق التشغيلية، وتمت السيطرة عليه سريعاً من قبل فرق الدفاع المدني دون أن يؤثر في حركة الملاحة الجوية.

من جانبه، أفاد مصدر في إدارة المطار، لوكالة شفق نيوز، بأن الرحلات الجوية مستمرة بشكل منتظم، ولم تُسجل حتى الآن أي ملاحظات تؤثر في سير العمل، مبيناً أن فرق المطار تتابع حركة الطيران والخدمات التشغيلية بشكل يومي لضمان استمرارها دون معوقات.