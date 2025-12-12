مطار كركوك: لا تأثير للظروف الجوية على حركة الطيران مع تركيا والسعودية

شفق نيوز- كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الجمعة، أن حركة الطيران بين المطار وعدد من المطارات التركية والسعودية تسير وفق الجداول المعلنة من دون أي تأخير، مؤكدة أن الظروف الجوية الحالية مستقرة ولا تؤثر على انسيابية الرحلات.

وقال مسؤول إعلام المطار هردي الصالحي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حركة الطيران في مطار كركوك الدولي طبيعية جداً، ولم تُسجل أي تأخيرات أو تغييرات في جدول الرحلات"، مبيناً أن "الظروف الجوية الحالية مناسبة للطيران ذهاباً وإياباً".

وأوضح أن "رحلات المطار المجدولة لهذا اليوم تشمل، رحلة من وإلى أنقرة ورحلة من وإلى اسطنبول، و رحلة من وإلى المدينة المنورة في السعودية".

وأكد الصالحي أن جميع هذه الرحلات تعمل حسب التوقيتات الموضوعة مسبقاً، لافتاً إلى أن فرق المطار الفنية والملاحية تواصل مراقبة الأجواء لضمان استمرار الحركة الجوية بشكل آمن.

وكانت الخطوط الجوية التركية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، إلغاء جميع الرحلات المجدولة من مطار إسطنبول الدولي إلى مطار كركوك، بسبب تدهور الأحوال الجوية في المنطقة، ما أدى إلى تعذّر إقلاع الطائرات وفق معايير السلامة الجوية.

وذكرت الشركة في نشرتها الموجهة للمسافرين اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الظروف الجوية غير المستقرة، المتمثلة بانخفاض مدى الرؤية وهبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، كانت السبب الرئيس وراء إلغاء الرحلات".

وكانت مطارات بغداد، والنجف، والبصرة الدوليات قد علقت الرحلات الجوية بشكل مؤقت خلال اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تعاود استئنافها بعد زوال تلك المسببات التي أعاقت الحركة الملاحية.

وشهدت عدد من المدن العراقية خلال منذ منتصف الأسبوع الجاري تقلبات جوية حادة، تراوحت بين أمطار غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على حركة الطرق والمطارات.