مطار كركوك .. رحلات الى البصرة وتوضيح عن مسؤولية تفتيش الحقائب

شفق نيوز/ أصدرت ادارة مطار كركوك الدولي، يوم الأربعاء، توضيحا حول عمل الشركة المسؤولة عن عملية تفتيش وتهيئة الحقائب في المطار، فيما أعلنت عن تسيير رحلات جوية تزامنا مع انطلاق خليجي 25.

وقالت في توضيح، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بعض المواقع الإلكترونية المضللة للحقائق والمدفوعة تقصد محاربة الكفاءات في العراق لأجل دوافع لانعلم مصدرها، ولكن واضحة، الغاية منها الخراب لقطاع مهم من قطاعات الدولة العراقية الا وهو قطاع الطيران المدني العراقي.

وبينت أن هذه المواقع ادعت أن شركة أزمر اير العراقية الرائدة في مجال تقديم الخدمات الأرضية لمطاري السليمانية وكركوك بترخيص دولي من الاياتا ومحلي من سلطة الطيران المدني العراقي ووفق المعايير واللوائح الدولية للطيران، لا تتضمن عملية تفتيش وتهيئة الحقائب والعفش لنقلها بالطائرة كون هذه التخصص هو مسؤولية سيادية محصورة بالجهات الحكومية المتواجدة في المطارات حصراً كهيئة المنافذ الحدودية والجهات الساندة لها.

وأكدت ادارة مطار كركوك، ان هذا الموضوع عار عن الصحة وسيكون لنا حق الرد قضائيا على هذا الموقع وغيره من يتطاولون على الكفاءات العراقية المتميزة التي من أولويات عملها المشاركة الجادة والفعلية في تطوير مسار عمل هذا القطاع خدمة لبلدنا العراق.

وفي بيان لاحق، أعلنت ادارة مطار كركوك البدء وبشكل رسمي برحلات جوية يوم 5 كانون الثاني بين مطار كركوك الدولي و مطار البصرة.