مطار كركوك الدولي يُدشن أولى رحلاته الجوية المباشرة إلى بيروت

شفق نيوز - كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، عن انطلاق أول رحلة مباشرة من مطار كركوك الدولي إلى بيروت على متن الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، في خطوة جديدة نحو توسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية للمطار.

وذكرت الإدارة في بيان رسمي، أن افتتاح هذا الخط المباشر يأتي في إطار جهود إدارة مطار كركوك الدولي لتوفير المزيد من خيارات السفر للمواطنين، وتعزيز الربط الجوي بين محافظة كركوك والجمهورية اللبنانية، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي.

من جانبه صرّح مسؤول الإعلام في مطار كركوك الدولي، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، بأن "افتتاح هذا الخط يأتي استجابةً لتزايد الطلب على السفر إلى بيروت، ويوفر للمواطنين خيارات أوسع للتنقل، فضلاً عن الإسهام في تعزيز حركة المسافرين وتنشيط العلاقات الاقتصادية والسياحية بين العراق ولبنان".

وأشار إلى أن إدارة مطار كركوك الدولي تواصل العمل على استحداث وجهات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة المطار كمركز مهم للنقل الجوي في شمال العراق، ويوفر خدمات أفضل للمسافرين.