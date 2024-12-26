مطار كركوك الدولي ينفي أنباء اغلاقه: الرحلات مستمرة

شفق نيوز/ نفت إدارة مطار كركوك الدولي مساء الخميس، الأنباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اغلاق المطار.

وقال المنسق الإعلامي للمطار هردي الصالحي لوكالة شفق نيوز؛ إن "إدارة مطار كركوك الدولي تنفي ما تداولته بعض المنصات الإعلامية والقنوات الاخبارية عن إغلاق مطار كركوك الدولي والخبر عار عن الصحة".

وأضاف أن "هذا الخبر لا صحة له نهائياً وأن رحلاتنا مستمرة حسب المواعيد المجدولة للرحلات متمنين من الجميع توخي الحذر في نشر هذه الأخبار وعدم الانجراف خلف هذه الصفحات الوهمية واستسقاء المعلومات من المصادر الرسمية".