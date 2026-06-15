مطار كركوك الدولي يسير رحلات مباشرة إلى دبي

شفق نيوز – كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الاثنين، عن إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين كركوك ودبي اعتباراً من 21 حزيران الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين المحافظة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير خيارات سفر أكثر سهولة وراحة للمسافرين.

وقالت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات ستُسيَّر بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين المدينتين وتسهيل حركة المسافرين لأغراض العمل والتجارة والسياحة.

وأضافت أن افتتاح الخط الجوي الجديد يمثل إنجازاً مهماً ضمن خطط تطوير خدمات مطار كركوك الدولي وتوسيع شبكة وجهاته الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتعزيز التواصل مع مختلف دول المنطقة.

وأكدت الإدارة أن هذا الخط يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط حركة الملاحة في المحافظة وتوفير وجهات جديدة ومتنوعة عبر المطار، الذي يشهد توسعاً تدريجياً ملحوظاً في خدماته منذ استئناف رحلاته المدنية.