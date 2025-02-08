مطار كركوك الدولي يبدأ عهداً جديداً على مستوى استقبال الرحلات

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، يوم السبت، أن المطار يستعد لاستقبال الرحلات الدولية الخارجية والهبوط ليلاً.

وأعلن المتحدث باسم المطار، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، عن "إجراء اختبارات تمهيداً لفتح الرحلات الجوية الليلية في مطار كركوك الدولي، حيث تمت المباشرة بها اليوم مع وصول فريق فني من قبل شركة (Radiola) بإجراء الفحص السنوي الدوري لأجهزة الارشاد الجوي والهبوط الآلي ولإجراء اختبارات تمهيداً لفتح الرحلات الجوية الليلية في مطار كركوك الدولي".

وأضاف الصالحي أن "فتح الرحلات الجوية الليلية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لضمان كفاءة وجاهزية أنظمة الاتصال والملاحة الجوية وضرورة إجراء الفحوصات الدورية لتعزيز سلامة الطيران وتأمين الاتصالات بين المراقبين الجويين والطائرات وفق المعايير الدولية".

وكانت إدارة مطار كركوك الدولي، أعلنت في 11 كانون الثاني 2025، عن زيارة لجنة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) للمطار بهدف الكشف عليه وإدراجه ضمن قائمة المطارات الدولية خلال الشهرين المقبلين.

وقال المتحدث الإعلامي للمطار، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "مطار كركوك الدولي سيكون ضمن قائمة المطارات الدولية قريباً بعد أن أجرت لجنة من منظمة (ICAO) ولجنة أخرى من سلطة الطيران المدني العراقية زيارة ميدانية للمطار واطلعت على ما تم إنجازه من تجهيزات".

وأضاف الصالحي، أن "المدرج الليلي للمطار أصبح جاهزاً من حيث الإضاءة، ووجود مراقبين ليليين، إضافة إلى تجهيزات أخرى أكملت المنظمة الاطلاع عليها وتوثيقها"، مبيناً أن "اللجنة أشادت بالمعايير الدولية المطبقة في المطار".

وأوضح أن "المطار يشغل رحلات يومية إلى عدد من المطارات الدولية في دول الجوار، ومع إدراجه ضمن القائمة الدولية، سيتمكن المطار من زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى حول العالم بعد استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة خلال الشهرين المقبلين".

وأشار الصالحي، إلى أن "المطار يتضمن منفذًا لتسليم العملات للمسافرين من خلال شركة تم التعاقد معها لتزويد المسافرين بالدولار وفق السعر الرسمي"، موضحاً أن "المطار يشهد إقبالًا كبيرًا من المسافرين القادمين من المحافظات المحاذية لكركوك".

ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي تأسست في 4 أبريل/نيسان 1947، هي إحدى منظمات الأمم المتحدة، وتتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرًا رئيسيًا لها.

وتُعنى المنظمة بتطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية، وضمان أمن وسلامة النقل الجوي، وتنظيم عمليات العبور بين الدول، إضافة إلى وضع أنظمة للتحقيق في الحوادث الجوية.