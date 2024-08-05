مطار كركوك الدولي: الرحلات من وإلى تركيا مستمرة ولا يوجد أي توقف

شفق نيوز/ أكدت إدارة مطار كركوك الدولي، يوم الاثنين، أن رحلات بين المطار والمطارات التركية ولا يوجد أي تعليق رحلات لأي شركة تركية ومنها شركة توركش للطيران، مشيرة إلى أن هناك بحدود 12 رحلة جوية أسبوعية تنفذ من قبل الطائرات ذهابا وايابا مع الجانب التركي.

وقال مسؤول اعلام مطار كركوك الدولي هردي صمد لوكالة شفق نيوز، إن "مطار كركوك الدولي يستقبل الرحلات بصورة طبيعية ولا وجود لتعليق لأي شركة طيران تركية باتجاه المطار واليوم شهد هبوط طائرتين إحداها تابعة لخطوط توركش التركية، ومعدل الرحلات التي جرت اليوم رحلتين واحدة من كركوك الى انقرة ورحلة الى اسطنبول ذهابا وايابا".

وأضاف صمد أن "مجموع الرحلات الجوية بين مطار كركوك الدولي ومطار انقرة واسطنبول يبلغ بحدود 12 رحلة جوية وهي ذهاب واياب".

وتابع أن "شركة توركش كانت قد اعلنت تعليق رحلاتها الى مطار بغداد الدولي ولكن رحلاتها مستمرة مع مطار كركوك الدولي"، لافتا إلى أن "مطار مستمر برحلاته الى مطارات السعودية بواقع رحلة الى رحلتين للمعتمرين والذين يسافرون الى الديار المقدسة".