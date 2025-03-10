أمطار كثيفة تُغرق شوارع وأحياء شمالي كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت الأحياء الشمالية في كركوك، مساء اليوم الاثنين، تساقط كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى غرق الشوارع والأزقة كما غمرت المياه السيارات.

وقال المواطن محمد عادل، من سكنة حي شوراو، شمالي مدينة كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "الأحياء الشمالية شهدت مساء اليوم تساقط كميات كبيرة من الأمطار تسببت بغرق أجزاء من حي شوراو شمالي كركوك، ومعها تم تسجيل غرق عدد من السيارات والشوارع والأحياء السكنية".

وأضاف عادل أن "الأمطار التي تساقط تعتبر هي الأكبر خلال هذا الموسم، والأهالي ناشدوا فرق الدفاع المدني للمساهمة بسحب المياه من الشوارع".

وفي السياق، أكد مصدر في مسؤول في دائرة الدفاع المدني، لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت فرقها لتقديم الدعم للأحياء التي سجلت تساقط كميات كبيرة من الأمطار وخاصة حي شوراو وعدداً من الأحياء الشمالية".

وأضاف أن "كميات الامطار نجم عنها غرق عدد من السيارات وتعمل فرق الدفاع المدني على سحب المياه من الشوارع".

ويشهد العراق منذ مطلع الأسبوع الماضي موجة برد شديد وأمطار وتساقط للثلوج في مختلف أنحاء البلاد، ما اضطر العديد من المحافظات إلى تعطيل دوام المدارس بسبب الأحوال الجوية.