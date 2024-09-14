أمطار قليلة وحرارة مرتفعة.. العراق مقبل على "خريف" أقل من المتوقع

شفق نيوز/ نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، يوم السبت، توقعات مستقبلية لحجم الأمطار المتساقطة خلال فصل الخريف في العامين 2024، و2025، وفيما أشارت إلى أنها قابلة للتغيير حسب تغير وضع المنظومات الضغطية المؤثرة، رجحت موسم خريف بأمطار أقل من المعدل العام في عموم العراق، ودرجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي للموسم.

وبحسب بيان للهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المؤشرات المناخية في العراق، أشارت إلى استمرار التطرف السلبي لقطبية المحيط الهندي مع "ميها" للحياد أحياناً، واستمرار ظاهرة "لانينا" السلبية للأشهر من سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 باحتمالية تصل إلى 71%) لغاية شهر مارس/آذار 2025، إضافة لتحولات التيار الغربي والدائرة القطبية الشمالية.

ووفق البيان، تشير التوقعات لبداية موسم الأمطار في خريف 2024، إلى ما يلي:

1- التوقعات قصيرة المدى خلال ما تبقى من شهر أيلول الحالي تشير الى حالات جوية ممطرة خفيفة تشمل مناطق من أربيل وشمال الموصل ودهوك، خصوصاً قبل نهاية شهر أيلول الحالي.

2- لا تشير التوقعات متوسطة المدى إلى حالات استثنائية أو أمطار أعلى من المعدل، سوى في بعض مناطق شمال البلاد نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

3- التوقعات بعيدة المدى لبداية موسم الأمطار تشرين الأول (10) وتشرين الثاني (11) وكانون الأول (12)، تشير إلى بداية موسم بأمطار أقل من المعدل العام (موسم مطري غير مبكر واعتيادي بتوقيتاته التي عادة تبدأ مع بدايات شهر تشرين ثاني (11) وتكون بالمجمل أقل من المعدل العام.

4- التوقعات بعيدة المدى تشير الى تحسن فرص الامطار لموسم ربيع 2025م بسبب تحسن وضع المنظومات المؤثرة.

5- التوقعات بعيدة المدى لبداية الموسم (تشرين اول (10) وتشرين ثاني (11) وكانون اول (12)) تشير إلى درجات حرارة أعلى من المعدل العام.