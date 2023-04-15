أمطار في تموز.. خبير يتوقع صيفاً معتدلاً على العراقيين

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، يوم السبت، أن يكون الصيف الذي بات على الأبواب، معتدلاً ومصحوباً بأمطار متفرقة في تموز.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى أن الصيف المقبل، سيكون صيفاً اعتيادياً وغالباً ما ستكون أيام حرارته معتدلة"، موضحاً أن "موجات الحر ستحدث في فترات متعاقبة مع احتمالية حدوث أمطار صيفية متفرقة في شهر تموز".

وبشأن موسم الشتاء القادم، رجح الزيادي، أن يكون موسماً ممطراً ويأتي مبكراً وقد يكون أواخر تشرين الأول المقبل، أول بوادر موجات الأمطار ويكون بارداً بعض الأحيان".

وتعرض إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق إلى موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ يوم الثلاثاء، تسببت بحدوث سيول في بعض المحافظات والمناطق، وانحسرت مساء الخميس.