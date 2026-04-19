أمطار في العراق خلال اليومين المقبلين وتحذيرات لـ7 مدن

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الأحد، إلى استمرار فرص هطول الأمطار خلال اليومين المقبلين نتيجة تأثر البلاد بحالة عدم استقرار ربيعية، وسط تحذيرات من الغزارة في سبع مدن، يرافق ذلك هبات رياح هابطة قوية، واحتمالية تساقط حبات من البرد (الحالوب) في بعض المناطق.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالة عدم الاستقرار الربيعية تستمر بالتأثير على أجواء البلاد، مع تباين في كثافة السحب وتوزيع الامطار خلال اليومين المقبلين".

وعن توقعات يوم غد الاثنين، أشارت الهيئة إلى تركز فرص هطول زخات مطر رعدية خفيفة إلى معتدلة الشدة في عموم مدن شمال البلاد، إضافة إلى مناطق شرق البلاد.

كما يتوقع هطول زخات خفيفة متفرقة في بعض من مدن البلاد خلال ساعات ما قبل الظهر.

في المقابل، تكون فرص الهطول ضعيفة في مناطق غرب وجنوب غرب البلاد، نتيجة وقوعها خلف محور المنخفض السطحي وتأثرها برياح شمالية هابطة تحد من تطور السحب الممطرة، وفقاً للهيئة.

ورجحت ضعف مؤقت في فاعلية الحالة الجوية خلال ساعات ليل الاثنين/ الثلاثاء، مع استمرار فرص زخات محدودة في أجزاء من شرق وشمال شرق البلاد.

وأضافت أن فرص هطول الأمطار تتجدد يوم الثلاثاء في مناطق متفرقة من البلاد، وتكون مصحوبة بالبرق والرعد مع استمرار ضعف فرص الهطول في المناطق الغربية خلال هذا اليوم.

وحذرت الهيئة من احتمالية تعرض بعض مناطق (ميسان، واسط، ديالى، البصرة، ذي قار، المثنى، الديوانية) إلى هطول مطري غزير بعد ظهر يوم الثلاثاء 21 نيسان/ أبريل يكون مصحوباً بالبرق والرعد وهبات رياح هابطة قوية، مع احتمالية تساقط حبات من البرد (الحالوب) في بعض المناطق، وعليه يستوجب أخذ الاحتياطات اللازمة.