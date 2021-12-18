أمطار وعواصف رعدية وسيول في مناطق بالعراق تستمر لغاية الخميس

شفق نيوز/ أصدرت وزارة النقل/ الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم التنبؤ الجوي ، اليوم السبت ، التقرير الجوي الخاص بتأثر العراق بحالة الأمطار المتوقعة للأيام المقبلة إبتداءً من يوم السبت الموافق 18 كانون الاول 2021 والأيام التي اليه .

وأوضح مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في التقرير الصادر عن الوزارة، بأنه من المتوقع بأن يستمر تأثر البلاد هذا اليوم بأندماج المنخفضين الجويين الأول من البحر المتوسط والثاني من البحر الاحمر ، ترافقهما كتلة هوائية معتدلة ورطبة ليكون الطقس ،اليوم ، السبت 18/12/2021 :

(للمنطقة الوسطى ) غائم جزئي وفي الأقسام الشرقية منها يكون غائمًا مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة أحيانًا خاصة في الشريط الحدودي ( ديالى ،واسط، خانقين ) مع إحتمال حدوث سيول .

اما (المنطقة الشمالية) فسوف يكون غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية ، خاصةً في مناطق ( السليمانية ، اربيل ، الموصل ، دهوك ) مع أحتمال حدوث سيول .

غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ليلًا في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون رعدية أحيانًا.

فيما يخص (المنطقة الجنوبية ) سيكون الطقس غائما مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية أحيانًا في عدد من المحافظات ومنها محافظة ( البصرة ، العمارة ، المثنى ، الناصرية ) مع احتمال حدوث سيول في المناطق الشرقية والحدودية بالنسبة للبصرة والعمارة .

وبين التقرير ان الحالة الجوية ليوم الاحد الموافق 19 كانون الاول 2021 (للمنطقة الوسطى غائم جزئي) والمنطقة الشمالية ( غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة بسبب ضعف تأثير المنخفض الجوي فضلًا عن المنطقة الجنوبية ( غائم مع تساقط امطار خفيفة في أقسامها الشرقية ( بصرة- عمارة ، المثنى).

والجدير بالذكر ان يوم الاثنين الموافق 20 كانون الاول 2021 المناطق كافة سوف يكون (غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية) .

فيما سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 21 كانون الاول 2021 المناطق كافة غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة وفي الأقسام الشرقيةغزيرة من محافظات السليمانية اربيل، الموصل،صلاح الدين ) .

ازدياد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المذكور اعلاه مسببًا تساقط امطار خفيفة كذلك أمطار متوسطة في البصرة، العمارة ، المثنى ومن المحتمل حصول سيول في المناطق الحدودية من شمال العراق وجنوبه .

وبهذا الصدد بين التقرير ان يوم الأربعاء الموافق 22 كانون الاول 2021 سوف تتساقط الامطار على المنطقة الشمالية وتكون غزيرة في ( زاخو ، دهوك ، الموصل ، أربيل ، السليمانية) لذلك ننوه بأحتمال حدوث سيول في المناطق الشمالية الشرقية والحدودية .

وأختتم التقرير بأن يوم الخميس الموافق 23 كانون الاول 2021 ينحسر تأثير المنخفض تدريجيًا فيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي في عموم البلاد عدا مناطق (الموصل ،أربيل.السليمانية ) يكون غائمًا مع امطار متوسطة الشدة ويتحسن بعد الظهر.