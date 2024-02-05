شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الإثنين، هطول أمطار "غزيرة" في وسط وجنوب العراق بدءا من الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "مدن إقليم كوردستان تتعرض نهار اليوم والليلة إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة في أجزاء متفرقة"، متوقعاً "حصول فرص لهطول أمطار متفرقة في شمال صلاح الدين وشمالي ديالى".

واوضح الزيادي، أن "التوقعات تشير كذلك إلى عبور حالات مطر غزيرة تبدأ من يوم العاشر من شباط الحالي وتستمر بشكل متنقل متقطع حتى منتصف الشهر، حيث تشير الخرائط عن أمطار غزيرة خاصة المناطق الوسطى والجنوبية".