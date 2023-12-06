أمطار غزيرة في هذه المناطق.. توقعات طقس العراق لليومين المقبلين

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس في العراق، إلى هطول أمطار تمتاز بغزارتها بالمناطق الشمالية وأجزاء من الوسطى يوم غد الخميس.

وقال الراصد الجوي العراقي محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أمطاراً عشوائية وخفيفة اليوم، وفجر يوم غد الخميس"، متوقعا "هطول أمطار غزيرة في المناطق الشمالية، وأجزاء من الوسطى، وخفيفة في جنوب بغداد وجنوب بابل وواسط وجنوب ديالى".

وأضاف، "أما أجواء يوم الجمعة فهي مستقرة عموماً، وفي (كربلاء والنجف والديوانية) أمطار خفيف غير معتبرة، حسب خرائط توقعات المركز الأوروبي".