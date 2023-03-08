أمطار غزيرة في المدن العراقية.. بغداد تستنفر والسليمانية تحذر

شفق نيوز/ شهدت عدد من المدن العراقية، أمطاراً غزيرة وسط توقعات باستمرارها إلى نهار يوم غد الخميس، وفيما وجهت محافظة بغداد باستنفار تام لاستيعاب الأمطار، حذرت محافظة السليمانية من استخدام الشوارع الرئيسية.

واقترح المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور له على "فيسبوك"، "إعطاء عطلة في بغداد وصلاح الدين والسليمانية وكركوك غداً الخميس"، داعياً إلى "تجنب السفر الليلة في وسط وغرب وشمال البلاد ".

ولفت عطية الى ان "الحالة الجوية المؤثرة في كافة المدن ستستمر لغاية خلال ساعات قبل ظهر يوم الخميس، بفترات من التوقف المؤقت، وتندفع نحو الشرق (ايران) مساء الخميس".

في السياق، وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، دائرة المجاري ومديريات بلديات المحافظة باستنفار الجهد الخدمي لسحب واستيعاب كميات الأمطار في مناطق نواحي وأقضية الأطراف.

وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظ وجه العاملين في محطات ومراكز المجاري بالتواجد الميداني لسحب الامطار عن الشوارع والطرق الفرعية فضلًا عن تشغيل محطات الضخ بكامل طاقاتها التصريفية وانتشار فرق الصيانة والآليات التخصصية وحسب فقرات خطة الطوارئ لموسم الأمطار".

وأضاف البيان أن "الملاكات الفنية لمديرية المجاري استنفرت لتصريف واستيعاب كميات الأمطار واستمرار العمل في المناطق غير المخدومة في تشغيل المحطات الفلترية ومضخات الديزل لتصريف مياه الأمطار وبدعم الجهد الآلي للمراكز التابعة للمديرية".

الى ذلك، دعا محافظ السليمانية هفال ابو بكر الأهالي لعدم استخدام الشوارع الرئيسية الليلة كون المدينة تشهد أمطارا غزيرة.