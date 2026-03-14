أمطار غزيرة تغرق شوارع الموصل وتسبب طفح المجاري.. فيديو

شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم السبت، غرق عدد من الشوارع وطفحاً في شبكات المجاري نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ ساعات الصباح، ما أدى إلى عرقلة حركة المركبات والمارة في بعض المناطق.

وأفاد سكان محليون، لوكالة شفق نيوز، بأن كميات الأمطار تسببت بتجمع المياه في عدد من الشوارع والأزقة في جانبي المدينة الأيمن والأيسر.

وأضافوا أن حالات الغرق وطفح المجاري تركزت في أحياء العربي والجامعة في الجانب الأيسر من الموصل، فضلاً عن حي الشفاء ومناطق الطوافة في الجانب الأيمن، حيث ارتفعت مناسيب المياه في الشوارع والأزقة.

وأشار الشهود إلى أن الأهالي أطلقوا مناشدات للدوائر الخدمية وفرق مجاري نينوى للتدخل وفتح منافذ التصريف ومعالجة طفح المجاري، مع استمرار تساقط الأمطار في المدينة.

وتوقعت جهات أرصاد جوية، يوم السبت، هطول أمطار غزيرة وانخفاضاً في درجات الحرارة في إقليم كوردستان وعدد من مناطق العراق خلال الساعات الـ48 المقبلة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط.