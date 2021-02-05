أمطار غزيرة تعطل الدوام الرسمي في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ قررت محافظات النجف والديوانية وبابل، يوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والأهلية غدا السبت، بسبب شدة الأمطار.

وقال مكتب محافظ النجف لؤي الياسري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير وجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد السبت 6/2/2021، بسبب سوء الاحوال الجوية والمتوقع فيه استمرار الامطار".

بدوره ذكر إعلام محافظة الديوانية، أن "المحافظ أعلن تعطيل الدوام في مدارس المحافظة كافة ليوم غد السبت الموافق ٦ / ٢ / ٢٠٢١وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية ومن اجل الحفاظ على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

كما قرر محافظ بابل تعطيل الدوام ليوم غد بسبب هطول الامطار، بحسب ما نشره على حسابه في فيسبوك.