أمطار غزيرة تضرب الموصل وسيول وادي زغدان تقطع طرقاً حيوية بالأنبار (صور وفيديو)

شهدت الموصل، فجر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة، ما دفع الجهات الخدمية إلى التحرك بشكل عاجل لاحتواء تداعياتها.

وقال مدير مجاري نينوى، محمود يونس فرج، لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة تأثرت منذ ساعات الفجر الأولى بأمطار غزيرة جداً"، مبيناً أن "الفرق المختصة باشرت أعمالها ميدانياً بإشراف مباشر".

وأضاف أن "فرق الصيانة والتشغيل، مدعومة بكوادر مراكز الأقضية والنواحي، انتشرت وفق خطة معدّة مسبقاً، وعملت على تصريف مياه الأمطار عبر شبكات المجاري، لضمان انسيابية الجريان ومنع تجمع المياه في الشوارع".

وأشار فرج، إلى أن عمليات التصريف مستمرة بالتزامن مع استمرار تساقط الأمطار"، مؤكداً "جاهزية الملاكات للتعامل مع أي طارئ".

وفي محافظة الأنبار، تسببت سيول وادي زغدان، بقطع عدد من الطرق الحيوية في المناطق الغربية، ما أدى إلى إعاقة حركة السير والتنقل.

وأفادت مصادر محلية بأن ارتفاع منسوب المياه حال دون مرور المركبات، وسط تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر وتجنب الطرق المتضررة.