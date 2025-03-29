أمطار غزيرة تضرب العراق طيلة أيام عيد الفطر

شفق نيوز/ أفاد راصد جوي عراقي، بتأثر أجواء البلاد ابتداءً من يوم غدٍ الأحد بتوافد سحب ماطرة كثيفة، مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة في بعض المناطق الشمالية وأجزاء من وسط وجنوب البلاد، حيث تتسم هذه الأمطار بطابع رعدي (مزني) وتستمر على فترات متقطعة.

وأخبر الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، وكالة شفق نيوز، بأن الأمطار ستتوقف ظهر يوم الاثنين، على أن تعاود الهطول يوم الأربعاء، آخر أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر بشكل متنقل ومتقطع حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف الزيادي أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة، حيث تبقى مقاربة للحرارة العالية، وقد تلامس الـ 35 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب العراق.

هذا وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي طوال الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر.

ومن المتوقع أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 31 آذار الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك.