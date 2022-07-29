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أمطار غزيرة تدخل الجيش الإيراني في الإنذار وتوقعات بامتلاء هور الحويزة

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-29T17:00:35+0000
أمطار غزيرة تدخل الجيش الإيراني في الإنذار وتوقعات بامتلاء هور الحويزة

شفق نيوز / توقعت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، اليوم الجمعة، اغمار هور الحويزة، خلال الساعات المقبلة بسبب شدة الامطار في المنطقة الحدودية بين العراق وايران، فيما بينت أن الجانب الإيراني تعزيزات عامة قرب السدود خصوصا سد الكرخة خوفاً من انهيارها.

وقال مسؤول المنظمة رعد الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات والبيانات العامة للمنظمة ومصادر رصدها تشير الى قرب امتلاء هور الحويزة في المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، خلال الساعات المقبلة، بسبب شدة الأمطار هناك وخاصة في منطقة البسيتين الحدودية".

وأضافت الأسدي، أن "الجانب الإيراني أرسل تعزيزات عامة قرب السدود خوفاً من انهيارها بسبب شدة الأمطار وخاصة سد الكرخة".

وتشهد المنطقة موجة أمطار كبيرة بحسب مقاطع فيديو تناقلها ناشطون من مناطقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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