أمطار غزيرة تجتاح مدن العراق خلال ساعات وأجواء صيفية أواخر الأسبوع

شفق نيوز- بغداد

توقّع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة وحتى صباح الغد في عدد من مدن البلاد، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستسجّل ارتفاعاً نهاية الأسبوع المقبل لتكون الأجواء شبه صيفية.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتعرض ابتداءً من بعد ظهر وعصر اليوم إلى منخفض ممطر مصحوب برياح جنوبية نشطة أحياناً مع بدأ تشكّل سحب ممطرة في الأقسام الغربية تتعمق الليلة في أنحاء البلاد".

وأضاف أن "الأمطار ستكون في أغلب جهات مدن البلاد، وتبلغ ذروتها خلال الـ36 ساعة المقبلة، حيث يتوقّع سقوط أمطار غزيرة في محافظات كركوك، ديالى، وبغداد واسط، ميسان، البصرة، وذي قار فيما باقي الأماكن ستكون الأمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة أحياناً".

كما توقّع الزيادي أن "تنحسر الأمطار صباح السبت جنوباً، مع بقائها إلى فجر الأحد وسط وشمالي البلاد".

وأشار الراصد الجوي، إلى أن مدن البلاد "ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وقد تقترب من 30 درجة مئوية نهاية الأسبوع، وقد تشعرنا بالأجواء شبه الصيفية المائلة إلى الحرارة نهاراً".