"أمطار غاية في الخطورة" هطلت على بغداد والبصرة

شفق نيوز - بغداد

حذر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، يوم السبت، من خطورة الأمطار التي تهطل على مختلف المناطق في البلاد بسبب رداءة الأجواء، مشيرا إلى أمطار تضاهي الحامضية تساقطات في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وقال المرصد في تقرير نشره اليوم، أن الأمطار التي تهطل على مناطق العراق وخصوصاً الملوثة منها وتحديداً بغداد والبصرة هي أمطار غاية في الخطورة وتضاهي الأمطار الحامضية التي يمكن أن تؤثر على التربة والمباني وعلى حياة المواطنين.

واكد التقرير ان طبيعة الأجواء يوم أمس عند هطول الأمطار على العاصمة بغداد كانت رديئة جدا، ونسب تلوث الهواء عالية، منوها الى ان هذا التلوث يمكن أن يهطل على الأرض مع المطر ليترسب فيها وتدخل تلك المركبات في المزروعات التي تباع في الأسواق ومن ثم يتناولها المواطن.

وناشد المرصد الجهات المعنية بضرورة معالجة التلوث المستمر في الهواء، والذي لايوجد له حل لغاية الان رغم تأكيد تلك الجهات بأنها اغلقت مصانع ومعامل وعالجت عمليات الحرائق التي تحصل في النفايات والتي تتسبب بهذا التلوث.