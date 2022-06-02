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مطار عراقي يوضح بشأن وصول مسافر إلى إيران من دون تأشيرة دخول

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-02T19:18:41+0000
مطار عراقي يوضح بشأن وصول مسافر إلى إيران من دون تأشيرة دخول

شفق نيوز / أصدرت إدارة مطار النجف الدولي، يوم الخميس، توضيحاً بشأن وصول مواطن عراقي إلى طهران قادماً من العراق، عبر المطار، من دون الحصول على تأشيرة دخول.

ويأتي هذا الخرق الجديد في مطار النجف الدولي، بعد أيام قلائل من دخول طفل بذريعة "التسول" إلى إحدى الطائرات بطريقة غريبة.

وأوضحت إدارة المطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإجراءات الأمنية وكما نوه سابقاً بخصوص دخول ومغادرة المسافرين لا علاقة لإدارة المطار بها وهذا من اختصاص وزارة الداخلية (مديرية الإقامة والجوازات) كونها منفذ حدودي وليس من صلاحية إدارة المطار أن تتدخل أو تتخذ إجراءات وتقتصر مسؤوليتها على المتابعة مع الجهات الأمنية المختصة لمحاسبة المقصر وكما ستستخدم إدارة المطار إجراءات أخرى لمنع تكرار هذه الحالة".

ودعت الجهات المختصة، إلى "فتح تحقيق بالموضوع وإيلاء الأمر أهمية"، وكذلك وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم الاعتماد على معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي وعدم زج إدارة مطار النجف بأي خلافات أو استهداف سياسي".

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