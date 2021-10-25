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مطار عراقي يلغي "الفيزا" عن الوافدين والمسافرين إلى إيران

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-25T09:52:17+0000
مطار عراقي يلغي "الفيزا" عن الوافدين والمسافرين إلى إيران

شفق نيوز / أعلن مطار النجف الدولي، يوم الاثنين، إلغاء سمة تأشيرة الدخول "الفيزا" عن الوافدين والمسافرين إلى إيران.

وذكرت إدارة المطار في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مطار النجف الدولي باشر بقبول المسافرين المغادرين إلى إيران بدون فيزة من تاريخ اليوم 25 تشرين الأول 2021.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أعلن الشهر الماضي، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.

لكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ قبل الزيارة الأربعينية، الأمر الذي تسبب بإرباك في عمل الخطوط الجوية لكلا البلدين.

ولا يوجد حتى اللحظة إعلان رسمي من قبل سلطة الطيران المدني العراقي، ولا حتى مطار بغداد الدولي، بشأن إلغاء تأشيرة الدخول للإيرانيين.

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