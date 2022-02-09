سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مطار عراقي يعفي الوافدين والعائدين لإيران من إبراز مسحة كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-09T09:44:24+0000
مطار عراقي يعفي الوافدين والعائدين لإيران من إبراز مسحة كورونا

شفق نيوز/ أعلن مطار النجف الدولي، يوم الأربعاء، إعفاء العراقيين من مسحة (PCR) الخاصة بفيروس كورونا، أثناء العودة من إيران إلى العراق، سواء عن طريق البري والجوي.

وذكر المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار تضمن كذلك إعفاء المواطنين الإيرانيين من مسحة (PCR) أثناء العودة من العراق إلى إيران، سواء كان براً أو جواً".

وأضاف: "بخصوص السفر من العراق إلى إيران، يجب على الجميع استصحاب شهادة اللقاح الدولية، ومسحة PCR قبل 72 ساعة".

وكان مطار النجف الدولي، قد أعلن في 25 تشرين الأول الماضي، الغاء سمة تأشيرة الدخول "الفيزا" عن الوافدين والمسافرين إلى إيران.

related

إجراء جديد للوافدين عبر مطاري بغداد والنجف استناداً لمقررات الصحة

Date: 2021-07-22 11:16:54
إجراء جديد للوافدين عبر مطاري بغداد والنجف استناداً لمقررات الصحة

فحص الايرانيين الوافدين الى العراق.. الصحة تنفي ومطار النجف يؤكد

Date: 2021-08-02 11:05:45
فحص الايرانيين الوافدين الى العراق.. الصحة تنفي ومطار النجف يؤكد

العراق يلغي قراره باعفاء الايرانيين من "الفيزا"

Date: 2020-02-20 16:25:29
العراق يلغي قراره باعفاء الايرانيين من "الفيزا"

"بطاقة التلقيح" ليست شرطاً لأداء الامتحانات الوزارية في العراق

Date: 2021-07-06 05:00:57
"بطاقة التلقيح" ليست شرطاً لأداء الامتحانات الوزارية في العراق

عاشوراء: عراقيون يتحدون كورونا.. و"أغرب محرم في القرن" بإيران

Date: 2020-08-21 15:51:00
عاشوراء: عراقيون يتحدون كورونا.. و"أغرب محرم في القرن" بإيران

إيران تسمح لفئة من العراقيين بدخول أراضيها جواً دون فيزا

Date: 2021-12-29 18:34:20
إيران تسمح لفئة من العراقيين بدخول أراضيها جواً دون فيزا

مطار النجف يوضح ملابسات خروج طائرة ايرانية عن المدرج

Date: 2021-08-04 16:38:50
مطار النجف يوضح ملابسات خروج طائرة ايرانية عن المدرج

السيستاني يعلق على خطر "كورونا" ويوصي بهذا

Date: 2020-02-21 12:32:24
السيستاني يعلق على خطر "كورونا" ويوصي بهذا