أمطار شديدة تعيد الشتاء الى العراق ونصائح بأخذ الاحتياطات اللازمة

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الجمعة، هطول أمطار شديدة الأسبوع المقبل في المدن العراقية.

وقال عطية في منشور له على "فيسبوك" وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "مدن البلاد ستتعرض لحالة جوية ربيعية ممطرة، بداياتها يوم الاثنين وتنتهي تدريجيا نهار ومساء الخميس تبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء".

وأضاف، "على جميع المدن اخذ الاحتياطات اللازمة خصوصا أيام الذروة وستتعرض بعض المناطق لهطول امطار غزيرة مع رياح هابطة وسحب استوائية عملاقة يستوجب الحذر"، داعياً إلى "تأجيل أي فعاليات خلال هذه الفترة".

ولفت عطية إلى أن "مدن شمال ووسط وغرب البلاد تكون تحت خط الأمطار الشديدة أحيانا تليها مدن الفرات الاوسط والجنوب غزيرة احيانا".