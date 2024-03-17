أمطار شديدة تجتاح العراق ليومين "الاقوى منذ 20 عاماً"

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، هطول أمطار شديدة مصحوبة بـ"حالوب وبرق" مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى أن هذا المنخفض الممطر لم يحدث منذ 20 عاماً.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتأثر ابتداءً من ساعات صباح يوم غد الاثنين تدريجياً ويتعمق مساءً بمنخفض ممطر عالي الفعالية مؤدياً إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة، مبينا أن هذا المنخفض يصنف انه اقوى منخفض ممطر هذا الموسم لانه واسع الشمولية ويعتبر نادراً كونه يأتي بوقت ربيعي متأخر ولم يحدث منذ عام 2004.

وأضاف الزيادي، أن ذروة الأمطار ستكون فجر ونهار الثلاثاء، وتستمر حتى صباح الأربعاء، موضحا أن كافة المدن الجنوبية والشمالية اضافة لبعض المدن الوسطى ستكون تحت الأمطار الغزيرة.

وحذر الزيادي، من اشتداد الأمطار بكثافة مصحوب بـ(الحالوب والبرق) خاصة المدن الجنوبية والأقسام الشرقية، داعيا إلى تعطيل الدوام الدراسي يوم الثلاثاء بسبب توقعات غرق الأماكن المنخفضة والطرق.