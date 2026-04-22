أمطار رعدية غزيرة تضرب أغلب مناطق العراق من السبت حتى الاثنين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، عودة الأمطار الرعدية الشديدة الغزارة اعتباراً من يوم السبت المقبل، على أن تستمر حتى يوم الاثنين، وتشمل أغلب مناطق البلاد.

وذكر قسم الرصد في الأنواء الجوية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية غزيرة ترافقها رياح هابطة تثير الأتربة المحلية، فضلاً عن حدوث عواصف رعدية وبروق في عدد من المناطق.

وحذر من احتمال حدوث فيضانات محلية في بعض المناطق غير المخدومة، داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الأضرار.

كما نبه إلى مخاطر الصواعق في المناطق الصحراوية، داعياً المواطنين إلى تجنب الصعود إلى الأماكن المرتفعة خلال فترة عدم الاستقرار الجوي.

وأكدت استمرارها في متابعة التحديثات الجوية وإصدار التنبيهات الخاصة بحالة الطقس في عموم محافظات العراق.